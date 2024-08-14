قنا: خطة عادلة لإعادة توزيع حصص الدقيق على المخابز حسب الكثافات السكانية

فاجأ الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اليوم، عددا من المخابز البلدية بالمدينة، واطمأن على توافر رغيف الخبز ، ومطابقته للوزن المقرر، ومدى الإلتزام بالتعليمات والسلامة الصحية للمواطنين.

والتقى بعض الأهالي للاستماع إلى طلباتهم ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، رافقه الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشدد محافظ قنا، خلال جولته، على أهمية إلتزام أصحاب المخابز بجميع الضوابط المقررة لإنتاج رغيف الخبز بالمواصفات المطلوبة عملا على راحة المواطنين، مشيرا إلى أنه حريص علي تلبية احتياجات المواطنين وتوفير جميع الخدمات لهم.

ووجه مسئولي التموين بإعداد دراسة لإعادة توزيع حصص الدقيق علي المخابز حسب الكثافات السكانية للقضاء علي طوابير الخبز، وضمان وصولها لجميع المواطنين بطرق عادلة ومنظمة.