وزير التعليم: حل مشكلة كثافات الطلاب في الفصول بنهاية الشهر الجاري

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تعهد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، بحل مشكلات كثافة الفصول في المدارس قبل نهاية شهر أغسطس الجاري.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن حلول لتحديات التعليم ما قبل الجامعي، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تسعى لألا يتعدى متوسط الكثافة داخل الفصل الواحد 50 طالبًا.

وأكمل: «قبل نهاية الشهر الكثافات ستصل في المتوسط إلى ما لا يتعدى 50 طالبًا.. وجود 100 و200 طالب في الفصل والأرقام القديمة دي انتهت».

ولفت إلى أن الوزارة تضع خطة للتعامل مع كثافات الطلاب، خاصة مع التوقعات باستقبال 10 ملايين طالب، خلال الـ6 سنوات المقبلة.