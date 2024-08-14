أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن صادراتها من الغاز الطبيعي الروسي عبر محطة سودجا لضخ الغاز بالقرب من الحدود مع أوكرانيا بلغت 4ر42 مليون متر مكعب.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سوق الغاز يراقب عن كثب التدفقات عبر محطة سودجا بعد نشر تقارير أفادت بأن القوات الأوكرانية استولت على النقطة الحدودية في بلدة سودجا الروسية.

وقالت الشركة، في البيان، إن صادرات الغاز عبر سودجا عادت إلى مستوياتها القصوى البالغة 4ر42 مليون متر مكعب أمس الثلاثاء، بعد تراجعها إلى 3ر37 مليون متر مكعب يوميا خلال الأسبوع الماضي.