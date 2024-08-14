إزالة 8 مبان بدون ترخيص في العريش

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصل مجلس مدينة العريش بشمال سيناء تنفيذ خطط إزالة ووقف أعمال المباني المخالفة للقانون التي تتم بدون ترخيص أو إذن.

أصدر اللواء أسامة أحمد عَفش، رئيس مركز ومدينة العريش، تعليماته بتشكيل لجنة إزالة ووقف أعمال المباني وتنفيذ جميع قرارات الإزالة المدرجة وإيقاف أي أعمال مباني وتعديات مخالفة للقانون.

تم تنفيذ 8 حالات إزالة، منها حالتان تضمنت إزالة سور وأعمدة خرسانية بمنطقة خدمات السمران، و5 حالات أخرى تمت إزالتها بالمهد، والتي شملت قواعد وسملات وأعمدة خرسانية وأسوار، كما تم وقف أعمال المباني في منطقة خدمات المساعيد، وإزالة حالة أخرى في قرية السبيل.

وجاري تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة (الموجه 23) في باقي مناطق العريش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.