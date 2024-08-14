إعلام عبري: واشنطن تعتزم الكشف عن مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة

تعتزم الولايات المتحدة الكشف عن مقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين في القطاع، خلال جولة مفاوضات، تستضيفها الدوحة، الخميس، تمثل ما يوصف بأنه «محاولة أخيرة» للتوصل إلى اتفاق، وفق إعلام إسرائيلي.

ونقلت قناة «الشرق»، عن صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، بأنه من المتوقع أن تمارس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن «ضغوطاً كبيرة على جميع الأطراف للموافقة على الإطار المقترح على الفور، على الرغم من أن البيت الأبيض والوسطاء يستعدون لاحتمال فشلها».

ولفتت الصحيفة إلى أن «تفاصيل المقترح الجديد، وكيفية اختلافه عن الاقتراحات السابقة، لا تزال غير واضحة».

والأسبوع الماضي، أصدر البيت الأبيض بياناً نيابة عن الوسطاء قال فيه: «بصفتنا وسطاء، إذا لزم الأمر، نحن مستعدون لتقديم مقترح تجسير (للخلافات) نهائي، لتسوية المسائل الباقية المتعلقة بالتنفيذ على نحو يلبي توقعات جميع الأطراف».

ورجحت الصحيفة أن الاقتراح من المتوقع أن يتناول المسائل الرئيسية، التي أثارها الجانبان، لكنه من غير المتوقع أن يختلف بشكل كبير عن المقترحات السابقة.

ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، تقريراً نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، ذكر أنه «شدد موقف إسرائيل التفاوضي» في محادثات إطلاق سراح المحتجزين.

وزعم مكتب نتنياهو في بيان، أن «إسرائيل لم تغير أو تضف أي شروط على الإطار»، مُدعيا أن «حماس هي التي طالبت بـ29 تغييراً، ولم ترد على الإطار الأصلي».

ومن المقرر أن يسافر مبعوث البيت الأبيض الخاص للشرق الأوسط بريت ماكجورك، إلى مصر لإجراء محادثات بشأن الوضع على الحدود، قبل الانضمام إلى مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA ويليام بيرنز، في الدوحة لحضور القمة.

ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو، الأربعاء، مع أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي، فيما يتابع مراقبون عن كثب لمعرفة، ما إذا كان سيمنح مدير الموساد دافيد بارنياع مرونة أكبر في المفاوضات.