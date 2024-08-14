رئيس ميونيخ ري يدعو إلى تقليص العطلات وتأخير سن التقاعد

أعرب يواخيم فينينج، رئيس شركة إعادة التأمين الألمانية "ميونخ ري"، عن اعتقاده بأن الموظفين في ألمانيا يجب أن يعملوا أكثر.

وقال فينينج في تصريحات لصحيفة زود دويتشه تسايتونج الألمانية: "لماذا لا نلغي ببساطة بعض أيام العطلات الرسمية؟ لا يوجد سبب يجعل ولاية بافاريا تحتاج إلى عطلات رسمية أكثر بكثير من ولاية هامبورج، أو ألمانيا مقارنة بالدول الأخرى... ولماذا لا يستطيع الألمان التقاعد في سن متأخرة؟ فهم يعيشون لفترة أطول".

وأضاف فينينج: "ألمانيا في تراجع في الوقت الحالي. النمو يتراجع. نواجه بنية تحتية متداعية في أماكن مختلفة كل يوم. فائض الاستثمارات من الخارج آخذ في الانخفاض"، مشيرا إلى أنه لو كان في موضع مسؤولية في الحكومة الألمانية لكان قبل في ظل شروط صارمة، مستويات أعلى من الديون مقابل استثمارات ذكية.