ذكر خفر السواحل الفلبيني اليوم الأربعاء أن العمليات التي تهدف إلى تصريف 4ر1 مليون لتر من زيت الوقود الصناعي من ناقلة نفط غارقة في خليج مانيلا بدأت، وذلك بعد حوالي ثلاثة أسابيع من غرق الناقلة أثناء إعصار.

وأضاف خفر السواحل الفلبيني أن ناقلة النفط "إم.تي تيرانوفا" المنكوبة، كانت تحتوي على إجمالي ثمانية خزانات، كل واحد يحتوي على 175 ألف لتر من زيت الوقود الصناعي، والتي سيتم تفريغها خلال العملية.

وكانت ناقلة النفط قد انقلبت ، قبالة سواحل مدينة ليماي، على بعد حوالي 40 كيلومترا، غرب العاصمة مانيلا، في 25 يوليو، مما أدى إلى تسرب كمية غير محددة من حمولتها في خليج مانيلا.

ويضر التسرب بسبل عيش الصيادين والمجتمعات الساحلية. ووصل التسرب إلى إقاليم "كافيت" و"بولاكان" و"باتان".

وقال قائد خفر السواحل، مايكل جون انسينا إن الشركة المتعاقدة لإجراء عملية الشفط ، اختبرت عمليات الشفط أمس الثلاثاء ونجحت في فتح الصمامات لإزالة النفط.

وقالت منظمة "أوشيانا" للحفاظ على المحيطات إن "التسرب من ناقلة النفط تيرانوفا وسفينتين أخريين، غرقتا في الخليج، في نفس الوقت، غطى 84 كيلومترا مربعا في 28 يوليو و27 كيومترا مربعا في 30 يوليو".