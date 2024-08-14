 إجراء معاينات على الطبيعة لطلبات التصالح على طابق مسطح بالزينية في الأقصر - بوابة الشروق
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إجراء معاينات على الطبيعة لطلبات التصالح على طابق مسطح بالزينية في الأقصر

محمد راشد
نشر في: الأربعاء 14 أغسطس 2024 - 3:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أغسطس 2024 - 3:14 م

قالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية في الأقصر، إنها بالتنسيق مع إدارة التفتيش والمتابعة والتراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة قامت بتسليمها عدد 4 نموذج 7 مؤقت خاص باستكمال أعمال الطابق ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع لعمل مطابقة لهم على الطبيعة.

وأضافت الوحدة، أنه تم تكليف المهندس المختص بالإدارة الهندسية لديها بمرافقة أعضاء إدارة التفتيش والمتابعة لعمل المعاينات على الطبيعة لسرعة استخراج المطابقة.

وأضافت الوحدة، أنه بعد انتهاء أعمال المعاينات على الطبيعة سيتم إصدار نموذج رقم 8 المعدل الخاص بالمواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح؛ بهدف التيسير والتسهيل عليهم.

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