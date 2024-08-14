أحد أنصار حزب الخضر الألماني يتعرض لهجوم والسرقة قرب برلين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعرض أحد أنصار حزب الخضر الألماني لهجوم والسرقة بالإكراه في إحدى ضواحي برلين اليوم الثلاثاء.

ووقع الهجوم حوالي الساعة 1130 صباحا (0930 بتوقيت جرينتش) في هوهن نويندورف في ولاية براندنبورج شرقي ألمانيا، التي ستشهد انتخابات في سبتمبر المقبل.

وأفادت صحيفة "ميركيشه ألجماينه" أن شخصا مجهولا اقترب من أحد أنصار حزب الخضر /68 عاما/ واعتدى عليه لفظيا، قبل أن يدفعه ليسقطه أرضا ويسرق حقيبته، التي كانت تحتوي على منشورات دعاية انتخابية.

ولاذ الجاني المزعوم بالفرار بعد ذلك، تاركا الرجل وقد تعرض لإصابة طفيفة.

وأفادت شرطة براندنبورج بزيادة كبيرة في الهجمات على الساسة في العام الجاري.