مياه الإسكندرية: حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب بالنزهة

شنت إدارة المتابعة الميدانية بشركة مياه الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عدة حملات متتابعة لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية، إيمانًا بالدور الذي تقوم به شركة مياه الإسكندرية لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على الخدمات بصورة قانونية.

وجرى قطع المياه ورفع التوصيلات غير القانونية عن العقارات المخالفة التي تستخدم مياه الشرب بطريقة غير قانونية بمنطقة أبيس التابعة لفرع النزهة.

وتم تحصيل مستحقات الشركة للعقارات والأماكن المتعاقدة والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا.

ويأتي ذلك بالتعاون مع الإدارات الهندسية والفروع التجارية للحضور؛ للتعاقد بعد تقديم التسهيلات لهم لتقنين أوضاعهم، وتحصيل مستحقات الشركة.