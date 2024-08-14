كوريا الشمالية تنتقد دعوة كيشيدا لعالم خال من الأسلحة النووية

انتقدت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء الخطاب الأخير لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الذي دعا فيه إلى عالم خال من الأسلحة النووية، متهمة اليابان بأنها تتظاهر بأنها ضحية للأسلحة النووية.

وخلال حفل في 6 أغسطس بمناسبة الذكرى السنوية لقصف هيروشيما الذري، أكد كيشيدا على التزام اليابان بـ"المبادئ الثلاثة غير النووية" التي تتمثل في عدم امتلاك أو إنتاج أو السماح بإدخال الأسلحة النووية، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وقال رئيس الوزراء إنه من واجب اليابان العمل بجدية نحو تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن اليابان هي الدولة الوحيدة التي عانت من استخدام الأسلحة النووية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية في تعليق لها: "الحقيقة هي أن اليابان، التي تمتلك القدرة الكاملة على تصنيع وامتلاك الأسلحة النووية في أي لحظة، تسعى الآن للحصول على مبرر ومساحة لتبرير هذه القدرة".