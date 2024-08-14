مقتل 4 جنود باكستانيين و6 إرهابيين بالقرب من الحدود الأفغانية

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، مقتل 4 جنود باكستانيين في اشتباك مميت مع الإرهابيين بالقرب من الحدود الأفغانية.
وقال الجيش إن 6 إرهابيين أيضا قتلوا في الاشتباك.
وقال الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان "تجرى عملية تطهير للقضاء على المسلحين".
ووقعت أعمال العنف في الوقت الذي تحتفل فيه البلاد بالذكرى الـ78 لاستقلالها.
ووقع أحدث اشتباك في منطقة وزيرستان الجنوبية في إقليم خيبر بختونخوا، التي تعد معقل المسلحين الذين لهم صلة بتنظيم القاعدة.
وقال الجيش إنه ينفذ نحو 100 عملية بناء على معلومات استخباراتية ضد المسلحين يوميا.
وتتهم إسلام آباد أفغانستان بمساعدة المسلحين الإسلاميين الذين يشنون هجمات مميتة عبر الحدود ضد القوات الأمنية والمدنيين في باكستان من ملاجئهم في أفغانستان.