مقتل 4 جنود باكستانيين و6 إرهابيين بالقرب من الحدود الأفغانية

ما بتأكلش عيش.. تامر أمين يتعرض لهجوم على مواقع السوشيال ميديا بعد تصريحاته عن تغيير مواد الثانوية العامة

تامر أمين يطالب بإلغاء مواد التاريخ والجغرافيا بالمرحلة الثانوية: خلونا في اللي بيأكل عيش

من العلمين.. خالد عليش ضيف ريهام السهلي في «المهرجان» اليوم

طارق يحيى: سافرت أكتر من 100 بلد لكن مشفتش في جمال العلمين الجديدة