محافظ أسوان يتفقد الخدمات البريدية المقدمة للمواطنين بمكتب بريد إدفو الرئيسي

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تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، مكتب بريد إدفو الرئيسي؛ للاطمئنان على تقديم الخدمات البريدية المختلفة للمواطنين المالية والمصرفية على الوجه الأكمل.

وأثناء جولته التفقدية، برفقة القيادات البرلمانية والتنفيذية، أكد إسماعيل كمال، وجود تعاون مثمر وبناء مع الهيئة القومية للبريد المصري بقيادة عبده علوان للتدخل لتلبية أي مطالب جماهيرية، وتحقيقها على الوجه الأكمل.

وأوضح المحافظ، أن مختلف المدن والمراكز تم بها رفع كفاءة وتطوير المكاتب البريدية، وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس السيسي "حياة كريمة"، حيث أصبحت ذات كفاءة عالية لتؤدي خدماتها المتنوعة بشكل متكامل للمواطن الأسواني.