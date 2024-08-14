هوكشتاين: نعمل على كل المستويات لإنجاح الحل الدبلوماسي الذي دعا له السيسي وبايدن

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكشتاين، ظهر اليوم في السرايا، في حضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون، والوفد المرافق.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء اللبنانية، أكد ميقاتي، خلال الاجتماع، «ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وتهديداتها».

وأشار إلى أن «مدخل الحل يكمن في وقف إطلاق النار في غزة، وتطبيق قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 1701 الذي يضمن استقرار الجنوب».

وأكد آموس، أن العمل يجري على مختلف المستويات الدبلوماسية وفي كل العواصم، لإنجاح الحل الدبلوماسي الذي دعا إليه الرئيسان الأمريكي جو بايدن، والمصري عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر حمد بن تميم آل ثاني.

وذكر أن «الحل الدبلوماسي ستتم مناقشته في اجتماعات الدوحة، التي تبدأ غدًا وستستمر أيامًا عدة»، معربًا عن أمله في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مما سيساهم في وقف وتيرة التصعيد في الجنوب.

واعتبر المبعوث الأمريكي أن «القرار 1701 هو ضمانة الاستقرار في الجنوب».