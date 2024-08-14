شبكات مياه الخلفاوي تجتاز المراجعات الفنية المؤهلة للحصول على الشهادة الدولية TSM

قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن شبكات مياه الخلفاوي اجتازت بنجاح جميع المراجعات الفنية المؤهلة للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSM، بعد تطبيقها أحدث النظم في توفير الوقود والمتابعة الفنية والإلكترونية وتطبيق نظم حديثة في التشغيل والإدارة الفنية وابتكار الحلول الجديدة في إدارة منظومة المياه بالمناطق التي تخدمها الشبكة.

وأوضح الشيمي، في بيان، أن الشركة لا تدخر أي جهد في تزويد المواقع كافة التابعة لها بجميع عناصر تحقيق الجودة الفنية لضمان إنتاج مياه شرب عالية الجودة تتماشى مع المعايير والمواصفات القياسية لوزارة الصحة المصرية.

وأضاف أن شركة مياه الشرب بالقاهرة لديها خطة طموحة لاعتماد مواقعها كافة والحصول على شهادات الجودة والاعتماد فى جميع مجالات وقطاعات الشركة تحقيقاً لمعايير الجودة الشاملة.

وتطرق رئيس الشركة إلى أن عملية إنتاج مياه الشرب تجري على مدار الساعة من خلال فرق عمل فنية متخصصة على أعلى مستوى لضمان استدامة وسلامة مأمونية مياه الشرب بالقاهرة.

وشبكات مياه الخلفاوي إحدى فروع الشبكات التابعة للقطاع الفنى لشمال وشرق للقاهرة، حيث أنشئت عام 1960، وتخدم ثلاث أحياء بشمال القاهره هى: (حي الساحل - حي روض الفرج - حي شبرا) والمنطقة المحصورة بين كورنيش النيل شارع جزيرة بدران وشارع أحمد حلمي انتهاء بميدان المظلات وميدان عبود حتى كورنيش النيل.

ويبلغ عدد المستفدين من خدماتها ما يقرب من 470000 مواطن، وتبلغ كمية المياه التى تستوعبها شبكات الخلفاوى ما يقرب من 152 الف متر مكعب يوميا.

وأكد الشيمى أن الشركة تعمل باستمرار على تطوير وتحديث شبكات المياه القديمة، واستبدالها بشبكات جديدة تضمن استمرارية توريد المياه بجودة عالية، مشيرا إلى أن الشركة تسعى لتطبيق أحدث التقنيات في معالجة وتنقية المياه، مما يضمن سلامة المياه وصحتها للمواطنين.



