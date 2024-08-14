حملة مكبرة لإزالة وصلات المياه المخالفة للقانون  بدمياط الجديدة

شن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، حملة مكبرة لإزالة وصلات المياه المخالفة للقانون.

وأوضح المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن لجنة الخلسة بالتعاون مع إدارتي التنمية والأمن بالجهاز، والتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، شنت حملة مكبرة بمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" بمرحلتيه الأولى والثانية في نطاق الحي السادس بمدينة دمياط الجديدة.

وأسفرت عن فصل 27 وصلة خلسة، وضبط 11 موتور رفع مياه تعمل على وصلات مياه مخالفة دون عداد، وتم تسليمها لإدارة إيرادات المياه بالجهاز؛ لحين تقنين أوضاعها، ودفع متوسط الاستهلاك عن الفترة السابقة ودفع ثمن العدادات الجديدة.

ولفت إلى أن الحملة أسفرت عن تحصيل بعض المديونيات والمتأخرات من قبل محصلي المنطقة.

وأكد رئيس الجهاز، استمرار الحملات والمرور الدوري والمكثف على مدار الساعة؛ لرصد وضبط وفصل جميع وصلات المياه المسروقة "الخلسة"، وإزالة جميع التعديات على هذا المرفق الحيوي، وتحصيل المديونيات والمتأخرات المالية، والاهتمام والحفاظ على المرافق العامة بالمدن الجديدة من التعديات؛ لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واستعادة حقوق الدولة في القطاعات كافة.

ويأتي ذلك بتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أشرف فتحي مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطويرالمدن للأزمات والكوارث، والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة.