وزير الدفاع الإسرائيلي يشكر نظيره الأمريكي على بيع طائرات إف - 15أي أيه لإسرائيل

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شكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت نظيره الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الموافقة على بيع طائرات مقاتلة من طراز طراز إف – 15آي إيه ومعدات أخرى لإسرائيل.

وقال " شكرا لوزير الدفاع أوستن ووزير الخارجية بلينكن على دفع مبادرات بناء القوة الحاسمة التي تساعد إسرائيل على تطوير تفوقها العسكري النوعي والحفاظ عليه في المنطقة."،بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل"اليوم الثلاثاء.

وأضاف جالانت على منصة إكس: "هذا يشمل دمج طائرات طراز إف – 15آي إيه في أسطول القوات الجوية الإسرائيلية من الطائرات المقاتلة ، وتوفير ذخيرة حاسمة لضمان قدرات إسرائيل وأمنها".

وتابع "بينما نقاتل للدفاع عن إسرائيل على 7 جبهات مختلفة، فإن رسالتكم الداعمة والالتزام بأمن إسرائيل واضحة".

وتشمل الصفقة التي تبلغ قيمتها 82ر18 مليار دولار 50 طائرة مقاتلة من طراز إف – 15آي إيه ومجموعات من الأدوات واللوازم الخاصة بطائرات إف -15 الحالية المستخدمة بالقوات الجوية الإسرائيلية، إلى جانب معدات أخرى.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2029.