النصر يفوز على التعاون ويلاقي الهلال في نهائي السوبر السعودي

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تغلب النصر على نظيره التعاون، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز "المحالة"، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

تقدم أيمن يحيى بالهدف الأول للنصر في الدقيقة 8 من متابعة لكرة عرضية وضعها بيساره في الشباك.

وعزز رونالدو تقدم النصر بالهدف الثاني في الدقيقة 57 من كرة عرضية داخل منطقة جزاء التعاون سددها النجم البرتغالي مباشرة في الشباك لتنتهي المباراة بفوز النصر بهدفين دون رد، ويصعد لنهائي السوبر السعودي.

وشهدت المباراة تعرض مارسيلو بروزوفيتش، لاعب النصر للطرد في الدقيقة 93، ليفتقد الفريق إلى جهوده في مباراة الهلال.

ويلاقي النصر غريمه اللدود الهلال، السبت المقبل، في نهائي السوبر السعودي.