تامر حسين: تسريب أغنية شيرين عبدالوهاب شيء محزن وسأتدخل لحل مشكلتها مع روتانا

أعرب الشاعر تامر حسين عن حزنه الشديد عن تسريب أغنيته الجديدة مع شيرين عبدالوهاب، التي تحمل اسم "بتمنى أنساك"، مشيرا إلى أنها نجمة كبيرة وكان يجب عليها ألا تدخل في مشاكل وحروب من النوع.

وأضاف تامر لـ"الشروق"، "أتمنى أن يتم تدخل كل كبار الموسيقى في مصر لحل أزمة شيرين مع شركة روتانا؛ وذلك تقديرا لمجهود الصناع جميعا الذي يروح هدرا، وأيضاً لوضع خطة لنجاح الألبوم ونزوله بشكل يليق بفنانة بحجم شيرين عبدالوهاب"، متابعا، "سأتدخل في الموضوع بشكل شخصي لحل هذه المسئلة".

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب أصدرت بيانا صحفيًا أكدت من خلاله فسخ تعاقدها مع شركة روتانا، مؤكدة أنها سددت الشرط الجزائي للشركة وقيمته 5 ملايين جنيه بموجب شيك مقبول الدفع، بالإضافة إلى 3 ملايين أخرى بعد تسريب أغنية "بحلفلك" عن طريق شركة أخرى.

ووفقا لبيان شيرين: "لم يعد لدى الشركة الحق في الاعتراض على أي تعاقد تبرمه الفنانة مع أي جهة إنتاجية أخرى، أو الزج باسمها في أي قضايا أخرى، أو إبلاغ الجهات الإنتاجية بأن تعاقدها مع روتانا ما زال ساريًا وهو أمر عار تمامًا من الصحة".