غلق قاعدة كولونيا-وان الجوية الألمانية للتحقيق فيما يشتبه بأنه جريمة جنائية

تم غلق الثكنات في قاعدة كولونيا-وان الجوية، اليوم الأربعاء، بينما يبحث المحققون في جريمة جنائية مشتبه بها تتعلق بمخالفات في شبكة المياه، بحسب ما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وكانت مجلة "دير شبيجل" الإخبارية أول من أورد النبأ.

وأفادت تقارير بأنه بعد ظهور مؤشرات على حدوث اضطراب، تم اكتشاف فتحة في السياج، ما أثار شكوكا من احتمالية تعرض شبكة إمدادات المياه للتخريب، وذلك رغم أن هذا لم يتم تأكيده بعد. كما تم أخذ عينات من المياه بغرض التحقيق.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية أنه لم يعد مسموحا بدخول الثكنات أو مغادرتها، كما قامت الشرطة بتطويق منطقة كبيرة.

جدير بالذكر أن الثكنات تضم العديد من الإدارات، التي تشمل مكتب سلاح الجو الألماني، المسؤول عن سفر أعضاء مجلس الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين.