 حي المعادى يتصدى لأعمال مخالفة بالشطر السابع جنوب محافظة القاهرة - بوابة الشروق
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حي المعادى يتصدى لأعمال مخالفة بالشطر السابع جنوب محافظة القاهرة

محمد عبدالناصر
نشر في: الأربعاء 14 أغسطس 2024 - 12:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 أغسطس 2024 - 12:12 م

أكد اللواء طارق بحيري، رئيس حي المعادي، إزالة أعمال مخالفة بالعقار رقم ٥/ ٣٨ فى الشطر السابع بزهراء المعادي، جنوب محافظة القاهرة، وذلك في إطار حرص الدولة على تطبيق القانون وتكثيف الجهود اليومية المبذولة للتصدي لكافة أنواع المخالفات.

جاء ذلك خلال حملة قادها رئيس حى المعادى للتصدى لأعمال البناء المخالف بنطاق الحى للحفاظ على النسق العمرانى والحضارى للعاصمة.

وأوضح بحيرى إيقاف أعمال مخالفة وبدون ترخيص بالعقار رقم ٤٦ بشارع ٢٠ بنطاق حى المعادى، موضحًا أنه تم التحفظ علي المعدات المستخدمة وإيداعها بمخزن الحي.

وشدد بحيرى على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الازمة حيال المخالفين، لعدم تكرار الخطأ مرة أخرى، مؤكدًا أنه فى إطار حرص الدولة على تطبيق القانون وتكثيف الجهود اليومية المبذولة للتصدي لكافة المخالفات العاصمة.

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