جماهير ليفركوزن وشتوتجارت تخطط لمقاطعة مباراة كأس السوبر الألماني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تخطط العديد من الجماهير لمقاطعة مباراة كأس السوبر الألماني لكرة القدم، بين ليفركوزن وشتوتجارت المقرر إقامتها السبت المقبل.

وذكرت مجموعات من الجماهير إنهم لن يدعموا فريقهم هذه المرة، لأن المباراة تعتبر حدثا تجاريا وليس لها أي أهمية رياضية.

وذكرت مجموعات جماهير شتوتجارت :" من وجهة نظرنا، ليس لمباراة كأس السوبر أي جاذبية رياضية كمسابقة، لذلك، لا تعتبر ذات أهمية بالنسبة لنا".

وفي الوقت نفسه، انتقدت جماهير ليفركوزن حقيقة أن ناديهم سيلعب في بطولة ترفيهية بدلا من خوض مباريات كأس ألمانيا، التي تنطلق في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.

وتم تأجيل مباراتي ليفركوزن وشتوتجارت في كأس ألمانيا لنهاية أغسطس بسبب كأس السوبر.

وتعتبر مباراة كأس السوبر الألماني هي الانطلاق الرسمي للموسم الكروي الجديد في ألمانيا وتجمع بين بطل الدوري الألماني (بوندسليجا) وبطل كأس ألمانيا.

وبما أن ليفركوزن فاز بلقبي الدوري والكأس في الموسم الماضي، سيواجه فريق شتوتجارت، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بالبوندسليجا.