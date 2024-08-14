وكيل زراعة الغربية يتابع سير العمل بعدد من إدارات الديوان العام

أجرى الدكتور ناجح غربية وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، صباح اليوم الأربعاء، أولى جولاته لتفقد سير العمل في عدد من الإدارات بالديوان العام، وذلك لمتابعة مستوى وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل داخل المديرية، وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

وأكد وكيل الوزارة أهمية التعاون والتنسيق بين مديرية الزراعة والإدارات والجهات المعنية، والعمل كمنظومة واحدة متكاملة لتحقيق الصالح العام، ودفع عملية التنمية الزراعية بالمحافظة، والنهوض بقطاع الزراعة، من خلال تكثيف أعمال التوعية والندوات الإرشادية.

وفي ذات السياق تم التأكيد على المتابعة المستمرة لمواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والتصدي لها بكل حزم ومنعها في مهدها والحفاظ على الرقعة الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد حالات التعدي وتفعيل القانون والقرارات المنظمة في هذا الشأن وتعاون جميع أجهزة الزراعة والوحدات المحلية وباقي الجهات المعنية للتصدي لأي حالة تعدِ علي الأرض الزراعية، وسرعة الرد على أي متغير يتم رصده وموقفه القانوني.

وأشار إلى تقديمه كل الدعم بما يحقق أفضل مناخ لبيئة العمل تكون دافع لمزيد من التطور والتنمية لقطاع الزراعة بالغربية.