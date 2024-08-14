وزير الدفاع يلتقي نظيره الصومالي لمناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية

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التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وزير الدفاع بجمهورية الصومال الفيدرالية عبد القادر محمـد نور، والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حالياً، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول اللقاء مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزازه بالعلاقات المتميزة التى تربط القوات المسلحة لدولتى مصر والصومال.

من جهته، أعرب وزير الدفاع بجمهورية الصومال الفيدرالية عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التى تجمع بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.