إزالة 1870 مخالفة إشغال طريق بشوارع كفر الدوار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة، برئاسة اللواء عبد العزيز قطاطو، حملة لإزالة الاشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين بعدد من مناطق وشوارع المدينة، بتأمين من شرطة المرافق بالبحيرة بقيادة العميد أحمد فوزي.

وأسفرت الحملة عن إزالة 1870 مخالفة إشغال "ثابت ومتحرك"، تنوعت ما بين فروشات وتند ولافتات، وذلك بعدد من مناطق وشوارع المدينة، من بينها "شارع أحمد عرابي، شارع المحكمة، موقف العوايد بداير الميزانة، منطقة المستقبل، محيط الكوبري الواطي، شارع الجيش، زاوية عبود، شارع الجمهورية، منطقة النفق، شارع عزيز المصري، ومدخل المدينة".

تم التحفظ على الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة المحلية ووحدة شرطة مرافق كفر الدوار.