شركة راينميتال الألمانية للأسلحة تشتري لوك بريفورمانس الأمريكية

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وقعت شركة صناعة الأسلحة الألمانية العملاقة راينميتال اتفاقا لشراء شركة لوك بيرفورمانس بروداكتس الأمريكية مقابل 950 مليون دولار.

وأشارت الشركة الألمانية إلى أن الصفقة ستوسع نشاطها مع الجيش الأمريكي وتزيد قاعدتها الصناعية في الولايات المتحدة وتسمح لها بالوصول أكثر إلى التكنولوجيا المتقدمة في أمريكا الشمالية.

يذكر أن لوك بريفورمانس تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الكاملة لكل من العملاء المدنيين والعسكريين.

وإلى جانب مقر رئاستها في مدينة بوليموث بولاية ميشيجان، تمتلك الشركة الأمريكية المزيد من المواقع في لانسنج ولابير إلى جانب سان ماريز بولاية أوهايو.

ويحتاج اتمام الصفقة الحصول على موافقة السلطات الرقابية المعنية.