أطلق الفنان كايروكيد أحدث أعماله الغنائية بعنوان "أحلام"، وذلك عبر فيديو كليب مصور على مختلف المنصات الموسيقية.

تروي "أحلام" قصة حقيقية تعكس تجربة كل عاشق بين ألم الفراق ونيران الحب والفقد بعد انتهاء حكاية عشق برحيل. يسافر العاشق كل ليلة في رحلة خلال أحلامه ليرى حبيبته ويشتكي لها من مشاعر الوحدة والفراغ التي تغمر قلبه.

تأتي "أحلام" كخطوة جديدة في مشوار كايروكيد الموسيقي، حيث يقدم أولى أغانيه الرومانسية بعد أن تميزت أعماله السابقة بالتركيز على الصحة النفسية والعقلية. يسعى كايروكيد من خلال موسيقاه إلى تجسيد واقع المشاكل النفسية والعاطفية عبر الموسيقى، وبثلاث لغات مختلفة.

كما يمهد كايروكيد من خلال "أحلام" لمشروع ألبومه الجديد، الذي يطلق أغانيه بشكل فردي مع كل أغنية مصورة بكليب مختلف تحكي قصة فريدة، بالتعاون مع المخرج عمر نوفيم، والمصور السينمائي ميدو توفيق، والمخرج الفني ماجد، الذين يساعدونه في تحويل رؤيته الموسيقية إلى واقع بصري في الكليبات.

علي سلامة، المعروف فنيًا باسم "كايروكيد"، هو مغني وكاتب أغاني مصري كندي مقيم في تورونتو. حاز على لقب سفير الشباب العربي للصحة العقلية بعد تأسيسه مجلة "EMPWR"، أول منصة للصحة النفسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى كونه عضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي للصحة العقلية. يهدف كايروكيد إلى تحويل موسيقاه إلى علاج سمعي وبصري لمشاكل الشباب النفسية والعاطفية.