محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير شارع الجمهورية والكورنيش الغربي

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، اليوم، الأعمال الجارية بشارع الجمهورية، وتوسعة كورنيش النيل الغربي، وذلك عقب اجتماعه مع كافة الجهات المعنية، بقاعة المؤتمرات بديون عام المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن المحافظ وجميع الجهات المعنية تفقدوا أعمال الحفر لخط المياة الناقل لمحطة مياه غرب سوهاج "نجع الشوش"، والذي تنفذة الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى أعمال مد شبكة التغذية لمياة الشرب بامتداد شارع الجمهورية، والذي تنفذة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف أن المحافظ تفقد غرفة التفتيش الخاصة بخط المياه الجاري تركيبها، موجها بسرعة الانتهاء من تلك الأعمال؛ للبدء في أعمال الرصف بالشارع.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المحافظ تفقد أعمال إنشاء البلاطة الأخيرة بمشروع توسعة الكورنيش الغربي، وكذلك رفع كفاءة الشوراع الفرعية؛ لتظهر بالشكل الحضاري اللائق، بما يتناسب مع المظهر العام لشارع الكورنيش الغربي عقب الانتهاء من الأعمال.

رافق المحافظ خلال الجولة السيد اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والمستشار الهندسي للمحافظة، ومدير إدارة مرور سوهاج، ومسئولي الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي، ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ووكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وكلا من رؤساء الوحدات المحلية لمركز ومدينة سوهاج، وحي غرب، وحي شرق سوهاج، ومديري إدارات الشئون المالية والإدارية، والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة .