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شاهد.. أول محطة نووية عائمة في العالم ترسو بشمال روسيا

دينا النجار
نشر فى : السبت 14 سبتمبر 2019 - 5:42 م | آخر تحديث : السبت 14 سبتمبر 2019 - 5:42 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء السبت، مقطع فيديو يظهر أول محطة نووية عائمة في العالم ترسو في نقطة تمركزها بأقصى شمال روسيا.
ورست أول محطة نووية عائمة في العالم، «أكاديميك لومونوسف»، اليوم، في نقطة تمركزها الدائم على شاطئ شبه جزيرة تشوكوتكا في مدينة بيفيك بأقصى شمال روسيا.
وقطعت المحطة النووية، التي صنعت في سان بطرسبورغ، وتعتبر الأولى من نوعها عالميا، مسافة تبلغ نحو 5 آلاف كيلومتر وبدأت طريقها من مورمانسك لترسو في مرفأ مدينة بيفيك التي من المقرر أن تزودها بالطاقة والكهرباء.
ومن المتوقع أن يبدأ استغلال المحطة العائمة في 30 ديسمبر تقريبا بعد تشغيل الأنظمة الضرورية وإجراء عمليات الاختبار والتمهيد النهائي.

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