 السيسي: «الإرهاب وحش خرج عن سيطرة من أطلقوه» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيسي: «الإرهاب وحش خرج عن سيطرة من أطلقوه»

أحمد العيسوي
نشر فى : السبت 14 سبتمبر 2019 - 12:10 م | آخر تحديث : السبت 14 سبتمبر 2019 - 12:10 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإرهاب في ازدياد على مستوى العالم.

وأضاف في كلمته خلال جلسة «تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا»، بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت، أن الإرهاب يزداد في سوريا وإدلب ووسط أفريقيا، وهناك بعض الدول التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها بشكل مناسب، لأن قدراتها الاقتصادية والعسكرية لا تمكنها من ذلك.

وتابع: «الإرهاب وحش وخرج عن سيطرة من أطلقوه، واستخدامه في أفغانسات ألهم دول أخرى لاستخدامه لتحقيق أهدافها والتأثير على المنطقة».

وانطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، و1600 من الشباب المصري وكبار الشخصيات، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

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