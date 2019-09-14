بلقيس تطلق أولى أغنياتها المغربية المصورة «تعالى تشوف» في كازبلانكا

احتفلت المطربة بلقيس أحمد، في مدينة كازبلانكا -أمس الجمعة- بإطلاق أغنيتها الجديدة "تعالى تشوف"، وذلك بحضور عدد كبير من أهل الفن ومشاهير، ورجال الصحافة والإعلام.

"تعالى تشوف" هي أول عمل لبلقيس باللهجة المغربية، وتعاونت فيها مع الشاعر سمير المجاري، والملحن مروان أصيل، والموزع الموسيقي رشيد محمد على، وقامت بتصويرها مع المخرج عبد الرفيع عبديوي، وتحت إشراف عصام حميش، والذي تابع جميع الأمور المتعلقة بالعمل بداية من اللهجة والأوديو والفيديو، إلى لحظات إطلاقه أمام الجمهور.

استغرق تجهيز الأغنية وتنفيذها وتصويرها 6 أشهر من العمل المتواصل، وأكدت بلقيس أنها سعيدة لقيامها بهذه الخطوة العربية الجديدة، بعد أن التقت خلال زياراتها المتعددة إلى المغرب بالجمهور المغربي وطالبها بتقديم أغنية من لونهم الموسيقي الغني، فما كان منها إلاّ أن قامت بالبحث عن أغنية تكون فاتحة الخير مع الأغنية المغربية وأمام الجمهور المغربي.

وأوضحت أنها متفائلة جدًا بها ولهذا أصرّت على حضور حفل إطلاق الأغنية بنفسها وحضور جميع طاقم عمل الأوديو والفيديو.

وقالت إن أغنية "تعالى تشوف" تم تصويرها على مدار يومين في مدينة مراكش بالمغرب، بالاستعانة بطاقم فني من هوليوود لإنجاز الكليب، مستخدمين تقنية "الموشن كنترول" لأول مرة في الوطن العربي، ليكون عملًا متكاملًا محترفًا بنكهة عالمية متميزة، متضمنًا عرضًا راقصًا مميزًا، وهو نفسه الذي تم عرضه خلال حفل الإطلاق في كازبلانكا.

هذا وقد تم عرض الأغنية وبشكل حصري عبر قناة بلقيس في موقع "اليوتيوب"، إلى جانب عرضها عبر مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية المغربية والعربية الشهيرة، وتم توزيع الأغنية على محطات الإذاعات المغربية والعربية.