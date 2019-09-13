فولفسبورج يهدر فرصة الانفراد بصدارة الدوري الألماني بالتعادل مع دوسلدروف

أهدر فولفسبورج فرصة الانفراد بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، وذلك بتعادله مع مضيفه فورتونا دوسلدورف 1 / 1 في افتتاح مباريات المرحلة الرابعة من المسابقة.

ورفع فورتونا دوسلدورف رصيده إلى أربع نقاط ليتقدم إلى المركز الحادي عشر مؤقتا بفارق الأهداف فقط أمام يونيون برلين لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وفي المقابل ، رفع فولفسبورج رصيده إلى ثماني نقاط لينفرد بالمركز الثاني في جدول المسابقة مؤقتا.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 / 1 حيث بادر فورتونا دوسلدورف بهز الشباك عن طريق نيكو جيسلمان في الدقيقة 16 وتعادل فوتر فيجوريست لفولفسبورج في الدقيقة 29 .

وأضاع فولفسبورج فرصة مبكرة للتقدم في النتيجة، حيث سدد ماكسيميليان أرنولد كرة قوية لكن لم يكن الحظ إلى جانبه في الدقيقة 13.

وتألق جوسيب بريكالو واخترق الجبهة اليمنى لدفاع فورتونا ليلعب كرة عرضية إلي فيجهورست الذي سجل هدفه الثالث مع الفريق هذا الموسم.

وأبعد زاك ستيفن حارس مرمى فورتونا فرصة خطيرة لفيجهورست في الشوط الثاني، ورغم سيطرة فولفسبورج الا أنه عانى كثيراً من أجل صناعة الفرص في المباراة

وكاد البديل فيليكس كلاوس أن يهدي الانتصار للضيوف (فولفسبورج)، ولكن ستيفن أبعد الخطر عن مرماه في الدقائق الآخيرة ليتقاسم الفريقين النقاط.