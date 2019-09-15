وزير المالية الإيطالي يتراجع عن بيع أصول الدولة المستهدف

رفض وزير المالية الإيطالي روبرتو جوالتيري، الخطة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا لبيع أصول للدولة تعادل حوالي 1 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 باعتبارها "غير واقعية بالمرة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وكانت الإدارة السابقة قد تعهدت بخصخصة أصول تبلغ قيمتها حوالي 18 مليار يورو (20 مليار دولار) كجزء من اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتجنب فرض عقوبات بسبب الديون المفرطة.

وفي حين أن الهدف بدا متفائلًا دائمًا، قال جوالتيري إن التركيز سيتحول الآن إلى جعل الأصول المملوكة للدولة أكثر كفاءة. وقال في مؤتمر صحفي اليوم السبت في هلسنكي، حيث حضر اجتماعه الأول لوزراء المالية الأوروبيين بعد تعيينه: "لا أعتقد أن عمليات الخصخصة أداة لتوليد النقد، ولجذب الموارد من حين لآخر لضبط الميزانية فحسب".

وأضاف: "لدى إيطاليا شركات ذات كفاءة عالية، وشركات كبيرة بالقطاع العام استراتيجية وفعالة، وتدفع أرباحا للدولة بدلاً من أن تكون عبئا عليها".

ولاقت الحكومة الجديدة برئاسة جوزيبي كونتي ترحيبا من الأسواق بعد أن تبنت لهجة أكثر تأييدا لأوروبا مقارنة بالإدارة الشعبوية السابقة، التي كان يقودها كونتي أيضا.