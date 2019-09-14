اليمن وألمانيا يبحثان سبل تعزيز الدعم لبرامج التنمية وإعادة الإعمار

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب العوج، اليوم السبت، مع مدير وزارة الخارجية الألمانية للشرق الأوسط كريستيان باك، سبل تعزيز ودعم المشاريع والبرامج التنموية، خصوصا في مجالات الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والصحة وتحسين جودة التعليم وتعزيز دور القطاع الخاص للقيام بالاستثمار ونقل التكنولوجيا في عملية إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

وأكد المسئول الألماني، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، وقوف بلاده مع وحدة اليمن ودعمها للحكومة الشرعية وجهودها المبذولة لاستعادة الدولة، والاستمرار في دعم البناء المؤسسي لأجهزة الدولة والسلطة المحلية وتحسين الوصول للخدمات الأساسية ودعم عملية تحقيق الاستقرار في اليمن.