هازارد على مقاعد بدلاء ريال مدريد أمام ليفانتي

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تشكيل الفريق لمباراة ليفانتي بالجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل الفريق الملكي ليشهد تواجد البلجيكي إدين هازارد القادم من تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 80 مليون يورو، على مقاعد البدلاء، وذلك بعد فترة من الغياب عن قائمة الفريق بداعي الإصابة.

وجاء تشكيل الفريق الملكي في المباراة كالتالي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: كارفاخال – فاران – سيرجيو راموس – مارسيلو

الوسط: كاسميرو – جيمس رودريجز – توني كروس

الهجوم: لوكاس فاسكيز – كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور

واختار زيدان كل من اريولا (حارس مرمى) وناتشو هيرنانديز ودييجو ميليتاو وإدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي للجلوس على مقاعد بدلاء الفريق.