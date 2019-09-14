السيسي: «اللي فات كان صعب أوي لكن مصر لا تهتز أبدا»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن «مصر مرت خلال الفترة الماضية بمرحلة صعب للغاية، إلا أن مصر لا تهتز أبدًا»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «مواجهة الإرهاب، تكمن في التماسك، وأن تكون الدولة متماسكة وقوية بشعبها ومؤسساتها».

وأضاف السيسي خلال إجابته على سؤال أحد المواطنين بجلسة «اسأل الرئيس» ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات، اليوم السبت، «اللي فات كان صعب أوي، بس إحنا مش بنتهز، أولًا لإن إحنا معانا ربنا، والمفسدين ربنا مش معاهم، المصلحين ربنا معاهم، واحنا إن شاء الله بنحاول نصلح، فمش قلقانين من حاجة».

وتابع السيسي: "أنت بتنخر في مين؟ أنت بتنخر في نفسك، لما النهارده تضعف مؤسسة تبقى بتضعف نفسك، لأن مصر محصلة مؤسساتها، فكلما كانت المؤسسات قوية كانت الدولة قوية".