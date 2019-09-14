أسرة أكاديمية أسترالية محتجزة في إيران تعرب عن حزنها على ابنتها

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أعربت أسرة أكاديمية أسترالية، تقضي عقوبة السجن لمدة عشر سنوات في إيران، اليوم السبت، للمرة الأولى، عن حزنها وقلقها على ابنتها.

وفي بيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية اليوم السبت، ذكرت الحكومة أن الأكاديمية تدعى "كيلي موري-جيلبرت" من جامعة ملبورن.

وهي مواطنة أسترالية تحمل الجنسية البريطانية، تردد أنها تقضي عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات في محاكمة سرية في طهران بموجب حكم صدر قبل 11 شهرا وهي محتجزة في سجن "ايفين" سيء السمعة في طهران، الخاص بالسجناء السياسيين.

ولم تؤكد الحكومة الأسترالية ذلك بشكل علني، ومن غير المعروف طبيعة الاتهامات التي تم توجيهها إليها.

وقالت الأسرة إنها تجري اتصالا مستمرا مع مسؤولين أستراليين للوقوف على حالة ابنتها.

وجاء في بيان الأسرة "تشكر أسرتنا الحكومة وجامعة ملبورن بسبب دعمهما المستمرين في تلك الفترة المؤلمة والحساسة".

وأضاف البيان "نعتقد أن أفضل وسيلة لتأمين عودة كيلي بأمان، هى القنوات الدبلوماسية".