التعليم: بدء تدريب معلمي الصفين الأول والثاني الثانوي

بدأت وزارة التربية والتعليم اليوم، السبت، في تنظيم دورات تدريبية لمعلمي الصفين الأول والثاني الثانوي، معلنة عن استمرار هذه التدريبات علي مدار العام الدراسي.

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات صحفية، إن التدريبات تستهدف تدريب المعلمين على استخدام التقنيات الحديثة واستراتيجيات التدريس، لتنمية مهارات الطلاب، بالتوازي مع حصولهم على المحتوى العلمي من خلال بنك المعرفة.

وأوضح أن الوزارة قامت باعداد بناء بنوك أسئلة متعددة الصعوبة بمعايير دولية لكل المواد فى الصف الأول والثانى الثانوى، وبناء معايير التصحيح الإلكترونى للأسئلة، وبناء محتوى إلكترونى بمقاييس عالمية للصف الأول والثانى الثانوى وإتاحتها على منصة التعلم ببنك المعرفة المصري، مع وضع فيديوهات لتدريس المواد بالفيديو بالطريقة الجديدة التي تساعد على الفهم.

وأكد أن واجب الوزارة سيكون توفير مدرس مؤهل داخل الفصول، داعيا الطلاب للاعتماد علي بنك المعرفة في المذاكرة بدلا من الطرق التقليدية للحفظ والتلقين والابتعاد عن الدروس الخصوصية.