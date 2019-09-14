متحدث باسم الرئاسة الأفغانية: إجراء الانتخابات الرئاسية أولوية الحكومة

أعلن مسئول أفغاني أن الأولوية لحكومة بلاده هي إجراء الانتخابات الرئاسية المزمعة في وقت لاحق من الشهر الجاري أولا، ثم التوصل لاتفاق سلام مع متمردي حركة طالبان بعد ذلك.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم السبت، عن المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي قوله :" إن التوصل لاتفاق سلام شرعي مع حركة طالبان يأتي فقط بعد الانتخابات الرئاسية المقررة إجراؤها في 28 من سبتمبر الحالي".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى بشكل مفاجئ مفاوضات السلام مع حركة طالبان بعد تبني الحركة هجوما في العاصمة الأفغانية كابول قتل فيه جندي أمريكي و11 شخصا.

وكانت الولايات المتحدة وحركة طالبان على وشك التوصل إلى اتفاق تاريخي ينهي 18 عاما من النزاع بعد سلسلة مفاوضات عقدها الطرفان.