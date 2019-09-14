الانتخابات التونسية: أي انسحاب من سباق الرئاسة بعد 31 أغسطس ليس له أثر قانوني

قالت عضوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، حسناء بن سليمان، إن الفصل 49 من القانون الانتخابي ينص على أن انسحاب أي مترشح من السباق الانتخابي لا يكون له أي أثر بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية والتي تمت منذ 31 أغسطس الماضي.

وأوضحت بن سليمان في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم السبت، أن الهيئة "تنطلق بعد الإعلان عن قائمة المترشحين في طبع ورقة الاقتراع منذ ذلك التاريخ، ليتم توزيعها على كافة بلدان العالم وبالتالي فإن هذه الورقة لا تتغير بالانسحابات السياسية".

وأضافت بن سليمان أن أسماء المنسحبين تبقى على ورقة الاقتراع وأنه من الممكن أن يقوم بعض الناخبين الذين لم تبلغهم معلومة بخصوص الانسحاب سيصوتون لفائدة مرشحهم، مبينة أن ذلك لن يؤثر على طريقة احتساب الأصوات، وأن الأثر الوحيد على العملية هو أثر سياسي بحت لكن من الناحية القانونية والانتخابية ليس له أي تداعيات.

يذكر أن مرشحين اثنين من بين 26 مترشحا للانتخابات الرئاسية قد أعلنوا أمس الجمعة انسحابهم من السباق الرئاسي لفائدة مرشح آخر.

وينص الفصل 49 من القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أنه "في صورة انسحاب أحد المترشحين في الدورة الأولى بعد الاعلان عن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا أو أحد المترشحين لدورة الإعادة فإنه لا يعتد بالانسحاب في أي من الدورتين".