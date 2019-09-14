حكومة ميركل المنقسمة بشأن المناخ تلتقي مجددا يوم الخميس

تعقد قوة مهام من الوزراء البارزين شكلتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لمكافحة تغير المناخ اجتماعا ثانيا لها يوم الخميس المقبل، وذلك بعد انتهاء محادثات استمرت خمس ساعات في برلين في وقت متأخر مساء الجمعة، حسبما قالت مصادر شاركت في المناقشات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".

ولم يتم الإعلان عن نتائج الاجتماع.

أوضحت المصادر أن الاجتماع الجديد سيعقد يوم الخميس المقبل، قبل يوم واحد من تقديم ميركل حزمة الإجراءات البيئية الجديدة.

وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي اكتسبت فيه احتجاجات الشباب بشأن المناخ زخما في ألمانيا والعديد من الدول الأخرى، بينما وضع النمو الكبير في التأييد لحزب الخضر في ألمانيا في الانتخابات الأوروبية في مايو ضغطا على الائتلاف الحاكم في برلين.

كما تأتي هذه الدفعة قبل قمة الأمم المتحدة حول المناخ التي ستعقد في نيويورك في 23 سبتمبر الجاري.