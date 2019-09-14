الإمارات تستنكر الهجوم الإرهابي على معملين لـ«أرامكو» بالسعودية

استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي طال صباح اليوم معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.

ونددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان أوردته وكالة "وام" للأنباء - بهذا العمل الإرهابي والتخريبي، باعتباره دليلا جديدا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع السعودية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشددت على أن أمن الإمارات والمملكة كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.