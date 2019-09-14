السيسي: رد فعل الناس على مواقع التواصل مختلف عما كان عليه الأمر قبل 7 سنوات

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على من يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ويتطاول على الدولة المصرية.

وأضاف في كلمته بجلسة «اسأل الرئيس» خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت، «هناك تطور في استخدام التكنولوجيا، وفي تطور سلبي استخدم ضدنا ومننا، ده تطور طبيعي للدنيا، ما تقلقوش لأن إحنا رايحين لوعي وهنكتسبه بالممارسة».

وتابع: «ردود أفعال الناس من 7 سنوات يختلف عن الآن، اليوم كان التجاوب على المواقع دي، أتذكر واقعة في 25 مارس 2011 بعد ما حصل تشابك عند مجلس الوزراء في ثانية نزل مئات الآلاف، كشعب وكدنيا بنتطور وهنتطور مع الواقع ده».

وأكمل: «محتاجين نوعي الأولاد الصغيرين اللي معاصروش التحديات والمخاطر اللي مرت بها مصر سواء بالتليفزيون أو المدرسة أو الإعلام، والقوانين موجودة، لو بنتكلم في دولة قانون لو هما في حدود القانون هنحاسبة ده أمر لازم نعيش معاه ونفهمه ونكون حذرين منه».

وانطلقت صباح اليوم السب، فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، و1600 من الشباب المصري وكبار الشخصيات، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.