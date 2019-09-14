تقرير فلسطيني: نتنياهو يخطط لضم 75% من المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية المحتلة

قالت منظمة التحرير الفلسطينية، إن نية بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، تأتي في إطار مخطط أوسع يشمل ضم الكتل الاستيطانية جميعها على مساحة تغطي، وفق تقديرات المكتب الوطني للدفاع عن الأرض التابع للمنظمة، 75% من المنطقة المستهدفة وهي التي صنفها اتفاق المرحلة الانتقالية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كمنطقة (ج) والخاضعة بشكل كامل لسلطات الاحتلال.

وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، أنه وفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"..حيث تمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

وتمثل المناطق "ج"، 61% من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

وأشار المكتب - في تقريره - إلى أن ردود الفعل على مخطط نتنياهو جاءت غاضبة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية..فقد أعلن الرئيس محمود عباس، أن جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وما ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت، إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض سيادته على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وكان نتنياهو قد أعلن في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، نيته فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت، والتي تغطي 22 % من مساحة المنطقة المصنفة (ج) فور تشكيل حكومته القادمة حال فوزه في الانتخابات.