قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الشباب الذي تحرك في عام 2011، شباب نقيّ جدًا يرغب في مصلحة بلده.

وأضاف في كلمته بجلسة «تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع»، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت، أن حالة الشك بُنيت في جزء من المجتمع المصري على مدى 50 عامًا، متابعًا: «لكن أقول للمصريين على غلطة واحدة أو ثمن واحد دفعناه وهندفعه، لم يكن أبدًا تُبنى سدود على نهر النيل إلا بـ2011 ، أنا بقول كلام في منتهى الخطورة، لكن أقوله لأن الأخطر منه أن يتكرر تاني».

وتابع: «إذا كان مفردات الأمن القومي المصري، والحقائق التي يقولها القادة والسياسيون الكبار، كانت دايمًا تحجب تحت دعاوى الأمن القومي، كان أحد أهم المبادىء التي اشتغلت عليها؛ قلت إنني لن أتعامل بتلك الطريقة واتكلم بمنتهى الوضوح، لأن مخاطر الكتمان أكبر من المخاطر التي ستواجهها مصر في حالة السكوت».

وأكمل: «مواقع التواصل الاجتماعي في 2010 و 2009 وقبل ذلك ساهمت في صياغة فكر وتزييف وعي على أن القضايا في مصر يمكن أن تحل بتلك الحركة وعندما تحركنا، دفعنا وبندفع وهندفع».

واستطرد: «أنا تحدثت عن موضوع واحد فقط، ولو أردتم الكثير على سبيل المثال؛ السياحة في مصر ما كانت تُضرب أبدًا 3 أو 4 سنوات متتالية ونفقد 70 أو 80 مليار دولار إلا بما وقع من قبل».

وانطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، و1600 من الشباب المصري وكبار الشخصيات، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.