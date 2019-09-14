انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية التونسية

انطلقت اليوم السبت، الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية التونسية، المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر المقبل.

ويتنافس في هذا السباق 15737 مرشحا على 217 مقعدا في البرلمان، فيما يبلغ عدد القوائم الانتخابية نحو 1570 قائمة في جميع الدوائر.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 7 ملايين و200 ألف ناخب تونسي.

وحول تزامن الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية مع انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية، أوضح عادل البرينصي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات - في تصريح صحفي - أنه تم اتخاذ إجراءات استثنائية احتراما لهذا التزامن، وذلك بالتنبيه على ضرورة عدم نشر لافتات دعائية تخص الانتخابات التشريعية إذا كانت تشمل أسماء وصور مرشحين للرئاسة، حتى وإن كانوا مسئولين بالأحزاب