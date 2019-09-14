أبرز 5 معلومات عن حكم مباراة الأهلي وكانو سبورت

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أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي ومضيفه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب الدور الاثنين والثلاثين لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لطاقم تحكيم بقيادة الغيني سيكو أحمد توريه "حكماً للساحة".

"الشروق" يرصد في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الحكم الغيني:

1- من مواليد 1978.

2- أدار 21 مباراة دولية، أشهر خلالها البطاقة الصفراء 60 مرة، والبطاقة الحمراء مرتين، و احتسب 5 ضربات جزاء.

3- أدار 4 مباريات في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2015 و2017 و 2019.

4- أدار مباراتين في دوري أبطال أفريقيا، و 8 مباريات في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

5- كما أدار مباراتين في دورة الألعاب الإفريقية 2015، ومباراة واحدة في كأس أمم افريقيا تحت 20 سنة.

كان الأهلي قد تأهل إلى الدور الاثنين والثلاثين بعد تخطى عقبة اطلع بره بطل جنوب السودان بمجموع المباراتين 13- صفر.