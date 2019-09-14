حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بالعجوزة

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات على خليفة اتهامهما بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بمنطقة العجوزة شمال الجيزة وتحفظت النيابة على أغطية البالوعات.

وكان قسم شرطة العجوزة تلقى بلاغا من الأهالي بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بالعجوزة، متهمين كلا من "إ. ش." و"م. ح." عاطلين في سرقة بالوعات الصرف الصحي وبيعها لعملائهما

بإعداد التحريات للمتهمين تمكن رجال المباحث وبصحبتهم القوة المرافقة من القبض عليهما وبحوزتهما اثنين من أغطية البالوعات بالإضافة إلى برواز لبالوعة.

وتبين أن المضبوطات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.