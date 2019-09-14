السيسي: «حراك 2011 أثر على مناعة الدولة ضد الإرهاب»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن عام 2001 كان نقطة فاصلة في تاريخ ظاهرة الإرهاب، موضحًا أن أحداث 11 سبتمبر جعل الولايات المتحدة تقوم بالرد بالتدخل في العراق وأفغانستان.

وأضاف في كلمته خلال جلسة «تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا»، بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت، أن الإرهاب يستنزف قدرات الدول، مشيرًا إلى وجود موقف واضح وثابت لمصر من الإرهاب، لأن الأمم لن تستطيع أن تقدم خطوة في وجوده.

وتابع: «أمال الشعوب ومستقبلها قبل حاضرها يتدمر بالإرهاب، وما يهمنا في مصر هي أن الممانعة ومناعة الدولة المصرية يجب أن تكون تحت أعيننا».

وأكمل:«محدش ينسينا دا، أن نكون حريصين على مناعتنا، والإرهاب وصل إلى سوريا في 2011 و12 و13، ووصل مصر بعد 2011 لأن مناعة الدولة في هذا العام تأثرت».

واستطرد: «ممكن تقولوا إنه كان حراك شعبي، صحيح لكن نتائجه وآثاره ومحصلته هو إضعاف قدرة الدولة الوطنية؛ وبإضعافها تظهر هذه القوى الصغيرة ووزنها يزيد مقارنة بالضعف والوهن الذي أصاب الدولة».

وانطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، و1600 من الشباب المصري وكبار الشخصيات، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.