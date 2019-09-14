ألبانيا تعتزم توسيع نطاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي

يعتزم رئيس الوزراء الألباني إيدي راما العمل على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في اتجاه حصول بلاده على عضوية التكتل.

وقال راما في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نعلم أن هذا طريق طويل ويتعين من جانبنا الإيفاء بكثير من الشروط، لكننا مستعدون للسير في هذا الطريق. ستبذل ألبانيا كافة الجهود لتكون جديرة بالدخول في المرحلة المقبلة".

وعن زيارته لألمانيا، قال راما الذي التقى المستشارة أنجيلا ميركل في برلين أمس الجمعة: "نواصل مساعينا لإقناع الكتل الحزبية في البرلمان الألماني بضرورة اتخاذ قرار إيجابي من أجل بدء مفاوضات انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي في أكتوبر" المقبل".

وذكر راما أن بلاده لا تسعى في الوقت الحالي إلى عضوية مباشرة في الاتحاد، بل إلى الدخول في "مرحلة متقدمة من التعاون مع الاتحاد الأوروبي، لمواجهة التحديات الراهنة"، وللاستفادة من الأدوات التي توفرها عملية الاندماج في الاتحاد الأوروبي من أجل هذا الغرض.

وبحسب بيانات راما، تقدم ألبانيا إسهاما مهما في تقليص عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

وقال رئيس الوزراء: "ألبانيا أول دولة خارج الاتحاد الأوروبي توقع اتفاقية مع الوكالة الأوروبية للرقابة على الحدود والسواحل. عبر هذه الاتفاقية زادت قدرة السيطرة على تدفقات الهجرة".

وأكد راما أن بلاده جزء فعال في المهمة البحرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بحر أيجة، للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى منطقة البحر المتوسط.